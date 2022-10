Lollapalooza 2023: Como Billie Eilish, saiba quais artistas do line-up vêm ao Brasil pela 1ª vez

A organização do Lollapalooza 2023 divulgou a line-up oficial do festival nesta terça-feira, 11, depois de muita antecipação e rumores sobre os possíveis artistas que estariam presentes no evento.

Entre as principais atrações, estão Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Lil Nas X e Rosalía, que confirma sua participação pouco mais de um mês depois de realizar uma apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo.

Por outro lado, alguns artistas, como Billie Eilish e Lil Nas X, farão sua estreia no País nesta edição do Lollapalooza Brasil. Confira mais alguns desses cantores e bandas e seus principais hits:





Billie Eilish

Os rumores de que a cantora viria ao Lollapalooza 2023 se intensificaram nas últimas semanas e fizeram a alegria dos fãs ao se concretizarem nesta terça.

Billie tinha passagem por São Paulo e Rio de Janeiro marcada para maio de 2020, mas precisou cancelar a turnê em decorrência da pandemia de covid-19. Com isso, ela fará sua estreia no País no festival.

Lil Nas X

Rapper norte-americano de apenas 23 anos, Lil Nas X explodiu com a faixa Old Town Road em 2019, ano em que se assumiu gay quando a música estava em 1º lugar na Billboard Hot 100. O sucesso se consolidou com o lançamento do álbum Montero, em 2021.

Em abril deste ano, Lil Nas já havia dado dicas de que viria ao País. Depois de compartilhar as primeiras datas da Long Live Montero Tour, o cantor respondeu um fã brasileiro no Twitter, dizendo: “Prometo que vou achar um jeito de ir ao Brasil em breve”.

Blink-182

A banda de rock blink-182 também faz sua estreia no Brasil e ainda retorna com a formação original, que inclui Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge, que havia deixado o trio em 2015.

Além do hiato do grupo, outras questões impossibilitaram a passagem deles pelo Brasil anteriormente, incluindo um câncer, agora curado, sofrido por Hoppus e uma fobia de avião superada recentemente por Barker.

Kali Uchis

Norte-americana descendente de colombianos, Kali Uchis também teve passagem pelo Brasil atrapalhada pela pandemia. Ela viria ao País para o próprio Lollapalooza em 2020, mas o festival foi adiado e, eventualmente, sua apresentação teve de ser cancelada.

A cantora de 28 anos trabalha com diversos gêneros, incluindo R&B, hip-hop e reggaeton, e mistura faixas em inglês e espanhol em sua discografia.

Wallows

Assim como Kali Uchis, a banda Wallows também viria ao Brasil para o Lollapalooza 2020, acabou não comparecendo ao evento em 2022 e fará sua estreia no festival em 2023.

O grupo de indie pop é liderada por Dylan Minnette, que também é ator e ficou mais conhecido por produções como Os 13 Porquês e Pânico 5.

Dominic Fike

Se você acha que já ouviu esse nome em outro lugar, não está errado. Dominic Fike ganhou notoriedade com a segunda temporada da série Euphoria, em que interpretou Elliot.

Ele chegou a demonstrar seus talentos musicais no seriado, ao cantar uma música para Rue (Zendaya). Agora, vem ao Brasil apresentar faixas de seus dois álbum, Don’t Forget About Me, Demos (2018) e What Could Possibly Go Wrong (2020).

