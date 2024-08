Luana Piovani revela mudança na relação com Pedro Scooby: ‘Gato e rato só na Justiça’

Questionada por um seguidor sobre seu maior receio com a volta dos filhos das férias com o pai, Luana disse que, ao chegarem em sua casa em Portugal, as crianças não terão acesso ao celular. “Devem estar com o celular lá no Brasil, mas aí não é comigo”, afirmou.

A atriz também disse que “o Bem volta falando um pouco mais de palavrão”, mas que o filho sabe que não pode falar palavrões na casa da artista. “Atualmente, não está tão difícil, porque as crianças já cresceram um pouquinho. Facilita”, comentou.