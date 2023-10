Lucas Lima revela que sofreu com comentários negativos após separação de Sandy: ‘Foi bem pesado’

Lucas Lima revelou que teve dificuldade da lidar com os comentários negativos que recebeu após o anúncio de sua separação da cantora Sandy. Os dois estavam juntos há 24 anos, sendo 15 deles de casamento.

O músico fez a declaração à revista Maria Claire nos bastidores do Prêmio Bibi Ferreira, onde ganhou o prêmio de Revelação em Musicais por Once, O Musical na última terça-feira, 17, em São Paulo.

“Foi um pouco surpreendente. A gente não esperava que iria ser tão grande e não esperava ser tão negativa também. Mas estávamos decididos. Conversamos muito. A gente se ama muito e somos melhores amigos. Temos um filho lindo e estamos muito determinados a dar muito amor, carinho e a melhor criação possível”, disse Lucas.

“O que me surpreendeu foi a parte violenta da reação das pessoas. Mas já passou. Agora parece que está mais calmo. Eu não consegui me blindar. Eu não me blindei. Sofri pra caramba. Foi bem pesado. Agora o foco é o nosso filho, que é o nosso maior projeto. E manter esse relacionamento incrível que a gente construiu por 24 anos”, completou.

Sandy e Lucas Lima Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo/Divulgação

Sandy e Lucas anunciaram a separação no dia 25 de setembro em um publicação compartilhada no Instagram. Na ocasião, disseram que a decisão foi feita em conjunto e que não houve brigas.

Depois, eles chegaram a fazer uma aparição no programa Altas Horas, da TV Globo, e Lucas ainda acompanhou Sandy em seus shows pela Europa.

Os dois se casaram em 2008 em uma cerimônia íntima em Campinas, no interior de São Paulo. Antes disso, no entanto, o casal já havia passado por dois términos. O primeiro aconteceu logo no início do namoro, pela dificuldade de estarem juntos com a distância e conflitos de agenda. Já o segundo foi em 2002, por problemas na relação.