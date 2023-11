Luccas Neto é contratado pelo SBT e terá programa infantil na emissora

Luccas Neto terá um programa infantil no SBT. A informação da contratação do influenciador foi compartilhada nas redes sociais da emissora nesta segunda-feira, 27.

“Preparem-se para curtir os grandes sucessos: Aventureiros, Escola Fantástica, Príncipe Lu e Luccas e Gi, agora, no SBT. Seja bem-vindo, Luccas Neto!”.

Detalhes sobre o nome e data de estreia do programa do influenciador ainda não foram revelados. No Instagram, Luccas comemorou:

“A notícia do SBT é para ser comemorada. A televisão tem regulamentação, regras e leis e, por isso, é muito mais seguro que a internet. Vamos trazer de volta a programação infantil para a TV aberta. Aos que estão reclamando, vamos fazer um bom trabalho”.