Ludmilla postou nas redes sociais um texto comemorando vitória em um processo de injúria racial que movia desde 2017 contra Marcão do Povo. Ao Estadão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disse que o réu havia sido absolvido em primeira instância, em março, mas a cantora entrou com um pedido de apelação contra a sentença que foi aceito.

No Twitter, a dona do projeto Numanice disse que “chorou lágrimas de alegrias”. E no Instagram, disse que foi um “dia de vitória contra o racismo”.

Ludmilla comemora vitória em processo contra Marcão do Povo: ‘Justiça sendo feita contra racismo’ Foto: Reprodução/Instagram/@ludmilla

Já Marcão do Povo compartilhou uma foto nas suas redes sociais ajoelhado com um versículo da Bíblia. Ao Estadão, a defesa do apresentador se posicionou e disse que irá recorrer a nova decisão.

“A cantora Ludmilla entrou com um recurso e ontem, 22, em Brasília, foi julgado procedente. Na decisão, a desembargadora condenou Marcos Paulo, mas afastou qualquer possibilidade de prisão. Visto tabmém que cabe recurso a última decisão e a defesa vai recorrer. A defesa entende que alguns elementos fundamentais inseridos dentro do processo não foram analisados, inclusive, a falta de dolo e ânimos injuriantes, que foi reconhecido anteriormente, e não foi observado no último julgamento”, disse o representante Rannieri Lopes.

O Estadão segue tentando contato com o SBT, onde ele é contratado e apresenta o Primeiro Impacto. O espaço segue aberto.

Continua após a publicidade

Condenação

De acordo com o G1, Marcão do Povo foi condenado por 3 votos a 0 a 1 ano e 4 meses de prisão, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 30 mil de indenização para a artista.

A prisão do acusado foi substituída por pena restritiva de direitos, que ainda vai ser decidida pelo juízo da execução criminal. Entre as punições previstas também estão a prestação de serviços comunitários e pagamento de valores a instituições sociais.

Entenda o caso

Em 2017, enquanto ainda era apresentador do programa Balanço Geral DF, na Record TV, Marcão do Povo usou os termos “pobre macaca” para se referir a Ludmilla. Na ocasião, ele comentava uma reportagem do quadro A Hora da Venenosa.

O jornalista falava sobre uma notícia de que a cantora, supostamente, teria fingido estar gripada para não se aproximar de fãs. “É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca. Mas pobre, pobre mesmo”, declarou.

Continua após a publicidade

Após a fala, a Record TV optou por demitir o apresentador. “A emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso Jornalismo”, afirmou a empresa. Pouco tempo depois, Marcão foi contratado pelo SBT.

No vídeo publicado no perfil do apresentador, o advogado alegou que o jornalista havia usado apenas “termos regionais” ao fazer a declaração. Veja o vídeo aqui.