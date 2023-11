Ludmilla mostra ter quebrado dente durante show do ‘Numanice’ em Curitiba; veja

A cantora Ludmilla contou que quebrou um dente durante um show do Numanice em Curitiba. A apresentação ocorreu no último sábado, 25, mas a artista deu detalhes do ocorrido apenas nesta terça-feira, 28, mostrando o tratamento.

Ludmilla compartilhou, em um story no Instagram, um registro em que apareceu como seu “alter-ego”, DJ Ludbrisa, e as mãos no dente da frente. “Nem contei para vocês, mas, nessa hora aí, eu estava conferindo o meu dente que a DJ Ludbrisa tinha acabado de quebrar”, relatou.

Ludmilla diz ter quebrado dente durante show do 'Numanice' em Curitiba. Foto: Isaac Fontana / EFE

Ela não detalhou, porém, como quebrou o dente durante a apresentação. Na sequência, ela publicou uma foto de um dos dentes da frente, chamado incisivo, quebrado. “Pensei na hora: ‘F****’. Logo o atacante”, contou ela, que disse ter ligado para o seu dentista em seguida.

Em outro story, Ludmilla publicou um vídeo do tratamento. “E, em um piscar de olhos, tudo estava resolvido”, escreveu. Numanice é o projeto de pagode da cantora. Neste ano, ela possui apresentações marcadas no próximo domingo, 3, em São Paulo, e no dia 9 de dezembro em Brasília.