Luísa Sonza é retirada de line-up de festival de rap após críticas

Luísa Sonza foi retirada do line-up do REP Festival, evento de rap que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro, após a produção do festival ser criticada pela presença da cantora.

As atrações do festival haviam sido divulgadas na última segunda-feira, 17, quando foi anunciado que a artista faria uma apresentação ao lado de Xamã. Na ocasião, diversos fãs se manifestaram contra a presença de Luísa por conta do processo por racismo do qual é alvo.

Já nesta segunda, 24, o perfil oficial do REP Festival apagou a publicação original e divulgou um novo line-up, desta vez, sem o nome da cantora pop. Os rappers Don L, Marechal e Plutonio foram adicionados à lista de shows.

Além deles, o line-up conta com grandes nomes da música nacional, como Emicida, Gloria Groove, Racionais MC’s, Ludmilla, Iza, L7NNON, Djonga e Matuê.

Em sua publicação, o festival não explicou a razão por trás das alterações. O Estadão entrou em contato com a assessoria do REP Festival, que explicou que “no momento, não haverá uma manifestação dos realizadores do evento a respeito”.

A reportagem também entrou em contato com a equipe de Luísa Sonza, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço permanece aberto.

