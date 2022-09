Luísa Sonza viaja até os Estados Unidos para curtir show de Lady Gaga

Após se apresentar três vezes no Rock in Rio, duas em shows solo, outra com o rapper CeeLo Green, Luísa Sonza viajou até o Texas, nos Estados Unidos, para assistir a um show de Lady Gaga. “Três shows no Rock in Rio, a gente veio para o Texas fazer o quê? Trabalhar? De certo modo, porque a gente vai aprender com a mamãe. Viemos para o show da Gaga aqui”, disse Luísa em seus stories no Instagram.

A cantora Luísa Sonza postou stories no Instagram mostrando que vai curtir o show de Lady Gaga. Foto:

A cantora, que viajou com o amigo Flávio Verne, que também coordena a direção criativa e a cenografia de seus shows, explicou que era o único espaço na agenda para ver a apresentação da turnê Chromatica, de Lady Gaga. “Tem que ser muito cadela de pop para fazer isso que a gente tá fazendo”, brincou a cantora.

Luísa, que fez diversos stories no Instagram, comentou que ela e Flávio são “duas crianças viajando sem os pais”.

A intérprete de Cachorrinhas se apresentou no Rock In Rio no palco Sunset nos dias 4, 9 e 11 de setembro. Com CeeLo Green, Luísa cantou It´s a Man’s Man´s Man´s World, de James Brown.