Manoel Soares e Patrícia Poeta: veja vídeos e relembre cenas constrangedoras no ‘Encontro’

O apresentador Manoel Soares deixou a Rede Globo nesta sexta-feira, 30. Apesar de a empresa não ter explicado o motivo da saída, ela acontece após casos de constrangimento no programa Encontro com Patrícia Poeta e rumores de crise interna.

Soares chegou a publicou um vídeo nas redes sociais sobre o assunto, no qual afirmou não estar “chateado ou magoado”. Ele disse que este “não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo”.

O jornalista fazia parte da equipe do É de Casa antes retornar ao Encontro no dia 4 de julho de 2022, quando a atração matinal passou a ser comandada por Patrícia Poeta após a saída de Fátima Bernardes.

Patrícia Poeta e Manoel Soares assumiram a apresentação do 'Encontro' após a saída de Fátima Bernardes. Foto: Kelly Fuzaro/Globo/Divulgação

Desde o início da parceria, a jornalista já recebeu críticas nas redes sociais pelo seu comportamento com o colega - internautas afirmavam que ela o interrompia com frequência. Em setembro de 2022, ela chegou a desabafar sobre os comentários que vinha recebendo, apesar de não citar diretamente o nome de Manoel.

“Engoli a seco ataques maldosos e mentiras descabidas ditas por pessoas irresponsáveis. Mas agora chega. Basta. Sou humana. Sou mulher. Batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem me conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém”, afirmou na ocasião. Leia o post completo:

Continua após a publicidade

O estopim para as críticas e o “climão” entre os apresentadores aconteceu só em abril deste ano. Na ocasião, um vídeo de Patrícia interrompendo Soares ao vivo no Encontro viralizou nas redes sociais.

No registro, a apresentadora começa a falar e passa na frente do colega enquanto ele ainda comentava o assunto que estava sendo debatido.

Soares aparenta estar desconfortável ao ser interrompido por ela. Alguns instantes depois, Patrícia, no entanto, pede desculpas: “Pode falar, Manoel, desculpa.”

Os comentários feitos nas redes sociais citavam “antiprofissionalismo” da jornalista. “A emissora fala tanto de antirracismo, mas não é a primeira vez que a gente vê uma cena em que Patrícia Poeta parece destratar Manoel Soares”, escreveu um internauta.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Uol, ela explicou. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido.”

Já no programa no dia 12 de abril, Soares revelou que seus filhos foram hostilizados na escola após notícias falsas sobre ele. O momento ocorreu quando a Patrícia mostrou a nuvem de palavras e comentava a razão pelo nome de Marília Mendonça estar em alta - as fotos da necrópsia do corpo da cantora haviam vazado na internet.

Continua após a publicidade

Manoel aproveitou para fazer uma ressalva sobre o assunto, ponderando que “é um comportamento que está definindo a lógica das redes sociais”. “Meus filhos, hoje de manhã, foram hostilizados na frente de uma escola por conta de notícias falsas de internet. Duas crianças autistas. A gente vive isso cotidianamente, é o nosso trabalho, mas a gente não quer ver esse tipo de coisa”, disse.

Novamente, internautas apontaram que Patrícia o ignorou e não comentou o relato feito por ele. Vale pontuar que, naquela semana, a jornalista foi vista chorando em uma praia do Rio de Janeiro

Poucos dias depois, a situação virou motivo de briga entre Betty Faria e Bruno Gagliasso. No Twitter, a atriz acusou Soares de “vitimismo”. “Agora tudo é preconceito? Não se pode falar mais nada, defender uma profissional dos ataques diários, que é preconceito?”, questionou ao ser apontada como conivente ao racismo.

Gagliasso, por sua vez, usou o Instagram e o Twitter para compartilhar algumas opiniões de internautas contra Patrícia e Betty. “A tentativa de descredibilizar o Manoel Soares já passou do limite do pessoal”, dizia um dos posicionamentos.

Bruno também escreveu sobre o assunto e criticou a postura da atriz. “Voltei só para fazer uma perguntinha: Vem aí uma nova Regina Duarte? Betty Duarte ou Regina Farias?”, questionou o ator.

Continua após a publicidade

Já no final de maio, Susana Vieira foi a convidada especial do Encontro e causou outro “climão” com uma invertida em Patrícia.

Em determinado momento, a atriz fazia um “pódio” com seus atores preferidos e pediu que a apresentadora não a interrompesse.

“Meu segundo pódio, que agora é o primeiro, é o Tony Ramos. Melhor pessoa do mundo para contracenar”, disse a artista. “Grande talento”, comentou a apresentadora, levantando da poltrona. “Espera aí que eu quero terminar meu pódio”, rebateu Susana.

Ao final do programa, Susana recebeu flores e foi ovacionada pela plateia. Depois, perguntou diretamente a Manoel Soares se ele queria lhe fazer alguma pergunta.

“Manoel, deixa eu te fazer uma pergunta. Obrigada, amores. Vou fazer uma perguntinha. Manoel, você tem alguma pergunta para me fazer?”, disse a artista, enquanto olhava para Patrícia.

Continua após a publicidade

Já no início de junho, Soares publicou uma foto ao lado de Patrícia para celebrar seu “primeiro programa com 43 anos”, mas internautas apontaram que a publicação seria uma tentativa de apaziguar os rumores de crise.

Ele chegou a citar o “carinho dos amigos” na publicação. “Amizade, respeito e paz é o que o futuro está prometendo e meu coração está feliz e aberto”, disse.