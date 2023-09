Mansão de filme e looks de R$1 milhão: quem é influencer brasileira de casamento luxuoso na Itália

A influenciadora Tatiane Barbieri e o empresário russo Roman Shakal começaram as festividades de seu casamento na última terça-feira, 26, com três dias de evento. A cerimônia se deu no Lago de Como, na Itália.

Com investimento milionário no evento, Barbieri e Shakal se casaram na última quarta-feira na Villa Balbiano, mansão que foi cenário do filme Casa Gucci, de Ridley Scott. A festa de boas-vindas teve set do DJ Alok.

Segundo o UOL, a noiva usou looks da grife Dolce & Gabbana para uma parte do casamento, além de roupas e sapatos Givenchy para a valsa e jantar. Cada visual foi avaliado em mais de R$ 1 milhão.

A madrinha do casamento foi a atriz Deborah Secco. Entre os convidados, estavam também Carolina Dieckmann, Roberto Justus, Leo Fuchs e Theodoro.

Quem são Tatiane Barbieri e Roman Shakal?

Tatiane Barbieri, ou Tati, é uma influenciadora brasileira de 33 anos. A catarinense ficou conhecida em 2021 como “musa do Flamengo”, seu time do coração. Ela também atuava em pegadinhas no João Kleber Show, da RedeTV.

Tati se mudou para os Estados Unidos em 2022 e chegou a participar do concurso de beleza que iria eleger a Bela da Copa do Mundo no último ano. Ela não venceu.

Barbieri é mãe de duas filhas, Sthefanye Dzevielevski, de 18 anos, e Vitta Ingrid, 6, frutos de outros relacionamentos.

Tatiane conheceu seu noivo ainda em 2022, pelas redes sociais. Roman Shakal é um empresário russo, naturalizado americano, que acumulou grande fortuna nos Estados Unidos, sendo investidor de uma rede de hospitais e clínicas de estética.

Em dois meses, ele pediu a brasileira em casamento em uma ilha particular em Miami. O noivado também teve uma festa, avaliada em R$ 2,5 milhões.

Shakal também tem um filho, de outra relação. A família do casal mostra sua rotina no reality show Fam Life, no YouTube.