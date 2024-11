Manu Gavassi revela que está grávida pela primeira vez: ‘Ainda mais amor’

Manu Gavassi revela que está esperando o primeiro filho Foto: @manugavassi via Instagram

Manu Gavassi revelou que está grávida. Seis meses após o noivado com o modelo Jullio Reis, a cantora anunciou nesta sexta-feira, 8, que espera seu primeiro filho. Em uma postagem no Instagram, Manu exibiu a barriguinha e escreveu: “5 meses de (ainda mais) amor”.

A novidade rapidamente encheu sua página de mensagens de carinho e apoio de amigos famosos. "Que maravilha! Feliz demais por você", celebrou Duda Beat. Emocionada, Flay comentou: "Ah, Manu, você é tão especial! Estou transbordando de felicidade por você!" Rafa Kalimann também fez questão de expressar seu amor: "Meu Deus, como te amo! Estou tão feliz por vocês!" Já Jão reagiu com um empolgado "Aaaaaa". Outros amigos, como Ivy Moraes e Mônica Benini, desejaram saúde e luz para a família que está se formando. Ivy escreveu: "Imaginem só esse bebê! Que venha com muita saúde. Deus abençoe vocês." Já Mônica declarou: "Coisa mais linda! Toda luz e amor para vocês."

Manu e Jullio, que é modelo e natural do Rio de Janeiro, mantêm um relacionamento discreto desde que assumiram o namoro em junho de 2021, no Dia dos Namorados. O casal anunciou o noivado em maio de 2024 e, agora, dá o próximo passo com a chegada do primeiro filho.