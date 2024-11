Natasha Dantas viaja até os EUA para surpreender William Bonner: ‘Não dava mais’

Natasha Dantas usou suas redes sociais para mostrar o reencontro com o marido, William Bonner. Na última quarta-feira, 6, a fisioterapeuta publicou um vídeo mostrando que ela viajou até Washington, nos Estados Unidos, para encontrar o jornalista.

William Bonner e Natasha Dantas, sua mulher. Foto: @natashadantasb via Instagram

O âncora do Jornal Nacional está no país para a cobertura das eleições norte-americanas. “Aí, se a saudade for muita, a gente anda. Para no ponto para esperar transporte. Pega o segundo transporte da vez (porque o primeiro foi um táxi). Anda mais. Pega trem. Vê o sol nascer. Pega o quarto transporte da vez. Anda mais um pouco. Mas tem essa recompensa no final”, escreveu no vídeo.

PUBLICIDADE O registro mostra o trajeto feito por Natasha até o país. No final, a fisioterapeuta reencontra o marido. “Depois de seis dias, não dava mais. Te amo”, disse na legenda da publicação. O jornalista ainda comentou no vídeo. “E a cidade ficou muito mais linda”, disse.