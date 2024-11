Sósias de Paul Mescal se reúnem em competição em Dublin, na Irlanda

Concurso reúne sósias de Paul Mescal Foto: @stylesgala via X

Depois de Timothée Chalamet, foi a vez de Paul Mescal ganhar um concurso de sósias em sua cidade natal, Dublin, na Irlanda. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 7, reunindo fãs e admiradores do ator, que protagonizará o próximo filme da franquia Gladiador.

Os competidores se reuniram na praça de Smithfield, e, para se parecerem ainda mais com o indicado ao Oscar por Aftersun, vestiram os clássicos shorts curtos de futebol, tênis de corrida com meias na altura da canela e jaquetas corta-vento — itens icônicos no estilo de Mescal. O vencedor, escolhido por ser o mais parecido com o ator, levou para casa o prêmio de 20 euros (aproximadamente R$ 124).

Concurso de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet surpreendeu fãs ao aparecer em um concurso de sósias seu, realizado no Washington Square Park, em Nova York, no domingo, 27 de outubro. O evento atraiu uma multidão de cerca de 2 mil pessoas, segundo a revista Variety, e a grande movimentação exigiu a presença da polícia, com uma pessoa algemada no local por motivos não divulgados.

Concurso de sósias de Timothée Chalamet ganha presença do ator Foto: @itweetabttv e @aotchayden via X (antigo Twitter)