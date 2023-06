Marcos Pitombo recebe homenagem do namorado em aniversário: ‘A vida é um filme ao seu lado’

Marcos Pitombo comemorou seu aniversário de 41 anos de idade no último sábado, 17, e recebeu uma homenagem do namorado, Iasser Hamer Kaddourah, no Instagram.

“Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário”, publicou. O ator também compartilhou alguns registros da comemoração em um restaurante na rede social.

Além das declarações de carinho em redes sociais, recentemente a assessoria do artista confirmou o relacionamento do casal a alguns veículos de imprensa.

Revelado na TV em Malhação, Marcos Pitombo participou de diversas produções na Record na década de 2000, e, recentemente, esteve no elenco de novelas da Globo como Salve-se Quem Puder, Orgulho e Paixão e Haja Coração. No momento, participa das filmagens de Os Farofeiros 2, ainda sem data de estreia.