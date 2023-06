Mari Palma prepara livro sobre o pai que morreu de câncer e fala de parceria com o ex-marido

A jornalista Mari Palma contou que está escrevendo um livro sobre sua relação com o pai, Luiz Palma, que morreu de câncer em março de 2021. A obra será publicada pela editora Melhoramentos no ano que vem.

Além disso, ela revelou à coluna de Patrícia Kogut que a parceria profissional com o ex-marido, o também jornalista Phelipe Siani, se mantêm firme mesmo após o fim do casamento, em fevereiro deste ano.

O ex-casal comanda junto o programa Popverso CNN e é sócio em uma empresa de comunicação. Mari ainda confessou que o amor por Siani continua, mas de maneira diferente. Eles ficaram juntos por seis anos e fizeram uma festa de casamento em agosto de 2022.

“Acredito no amor de várias maneiras. Meu amor pelo Phelipe continua de maneira diferente. Dele por mim também. As coisas têm que continuar enquanto fazem sentido amorosamente. Caso não, dá para conversar, renegociar. Cresci vendo meus pais sendo parceiros, tendo dificuldades juntos. O que mais aprendi foi a continuar a parceria mesmo que de maneira diferente. Foi o que eu e Phelipe decidimos fazer”, contou Mari.

A jornalista reforçou que trabalhar com o ex-marido continua sendo fácil, mesmo após o fim do relacionamento amoroso: “Phelipe sempre foi uma inspiração para mim. Trabalhar junto sempre foi muito natural e fácil. Continua sendo”.

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram o fim do relacionamento, após seis anos juntos. Foto: Reprodução/Instagram Foto: Instagram/@maripalma

‘Assuntos da vida’

Sobre o livro, Mari Palma confessou que está muito ansiosa para começar a escrevê-lo. “Sempre tive o sonho de escrever um livro sobre a relação com meu pai. Ele me marcou e me marca muito. Queria fazer isso enquanto ele estava vivo, ele sabia disso. Mas não consegui. No livro, vou estar conversando com ele sobre assuntos da vida. O que eu fazia com ele no sofá de casa vou escrever no livro”, contou.

“Vai me ajudar no processo de luto. Meu pai era o grande amor da minha vida. Ainda é. É muito maluco dizer isso, mas é como se ele estivesse aqui. Tenho tanta lembrança em mim que quase consigo saber o que ele diria nas situações do dia a dia. Ressignifiquei o processo de luto. Passei a entender que tive a sorte de ter um pai. Falar sobre ele, hoje, me deixa feliz, embora a dor sempre vá existir”, continuou a jornalista.

Ela disse ainda acreditar que o projeto vai ser bom para ela extravasar um pouco e ajudar outras pessoas que a seguem. “Recebo retorno de gente que não falava com o pai há anos e, inspirada pela minha história, voltou a falar. Nunca imaginei que exerceria essa influência. Acho que é uma missão que eu e meu pai temos: fazer as pessoas valorizarem a relação com seus pais”, ressaltou Mari.