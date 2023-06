Mariana Rios diz ter perdido parte da audição por doença autoimune causada por estresse

A apresentadora e cantora Mariana Rios relatou ter perdido 30% da audição do ouvido esquerdo após ser diagnosticada com uma doença autoimune causada por estresse, a Síndrome de Menière. Segundo Mariana, a doença fez com que ela passasse a tomar a mesma medicação todos os dias e influenciou sua rotina de trabalho.

“Meu ouvido esquerdo ‘apita’ 24h por dia”, comentou em entrevista ao Venus Podcast. Conforme o relato, não há cura para o caso de Mariana, que exige observação para evitar uma piora.

Mariana Rios disse ter perdido 30% da audição por doença autoimune causada por estresse. Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Ela também contou o que mudou após o diagnóstico. “Eu preciso da minha audição para, na hora de colocar o fone, eu ouvir as notas do piano. [Na televisão], meu diretor fala no ponto que, hoje, [fica] só no lado direito”, disse a cantora, que afirmou que sua percepção musical também foi afetada.

Segundo Mariana, a Síndrome de Meniére foi causada por um episódio de burnout que sofreu antes da pandemia da covid-19. “Eu estava em um processo muito acelerado de trabalho. [...] Estava muito estressada, não estava feliz, estava em ascensão”, relatou.

A apresentadora contou que, um dia antes de fazer um show, teve um episódio em que ficou “paralisada”. “O meu corpo entrou em colapso. [...] Eu sentei na cama e paralisei. No que paralisei, eu fui deitando e não conseguia falar”, disse.

Mariana afirmou que apenas sua funcionária estava em casa, o que fez com que a mulher ligasse para os pais da cantora, que viviam em Araxá, cidade a 600 km de São Paulo. “Quando eles chegaram, eu estava na mesma posição”, contou ela, que disse que o médico lhe disse que o seu corpo estava “pedindo socorro”.

A cantora descobriu a doença autoimune após sofrer um aborto espontâneo em 2020. “Esse ser de luz me trouxe a informação que eu precisava na minha vida para seguir com a minha vida, me ajudou a cuidar da minha saúde, e eu só tenho a agradecer”, comentou à época.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais