Marido de Giovanna Antonelli é acusado de assédio sexual e alega que sofreu extorsão; entenda

Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli, se pronunciou nas redes sociais sobre a acusação de assédio sexual que repercutiu nesta quarta-feira, 22. Uma atriz, que terá seu nome preservado nesta matéria, alega que o diretor de novelas da Globo lhe prometeu uma escalação em troca de “favores sexuais”.

A artista pede indenização de R$ 2 milhões por ter sido iludida com a promessa de ter um papel na próxima novela das 19h, Fuzuê. No Instagram, Leonardo alega que foi vítima de extorsão.

“Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de Justiça”, escreveu.

Ele também afirmou que a “informação chegou de forma mentirosa, tendenciosa e maldosa na imprensa. Por isso, venho me pronunciar da forma mais transparente como sempre fui, para evitar mais erros e fake news”.

O Estadão entrou em contato com a atriz que acusou Leandro de assédio sexual, porém ela alegou que não pode comentar sobre o caso.