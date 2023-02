Marvel anuncia documentário sobre trilha sonora de ‘Pantera Negra 2’

A Marvel anunciou neste sábado,14, o lançamento do documentário Voices Rising: The Music of Wakanda Forever, sobre o processo de construção da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O filme chega ao catálogo da Disney+ no dia 22 de fevereiro deste ano.

Nesta quarta-feira, 18, a plataforma de streaming também inaugura o podcast do filme. O programa terá seis episódios, em que os ouvintes poderão saber mais sobre os bastidores e o processo de criação do filme.

Leia também Hugh Jackman nega ter usado esteroides para fazer Wolverine

A música-tema de 'Wakanda Para Sempre', 'Lift Me Up', é interpretada por Rihanna e concorreu ao prêmio de melhor música no Critics Choice Awards Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Em 1º de fevereiro, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre faz chega à Disney+. O filme estreou nos cinemas em novembro do ano passado e foi a sexta maior bilheteria do mundo, com arrecadação de US$ 835 milhões.

Além do sucesso de público, o longa também caiu no gosto da crítica. Neste domingo, 15, saiu com dois prêmios do Critics Choice Awards — melhor atriz coadjuvante para Angela Bassett (Tina - A Verdadeira História de Tina Turner), por sua atuação como Ramonda; e melhor design de figurino.

Wakanda Forever também concorreu em outras quatro categorias, incluindo melhor música com Lift Me Up — canção-tema do filme que é interpretada por Rihanna.