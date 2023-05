MC Ryan SP recebe alta após ser internado às pressas na Bélgica

MC Ryan SP recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 4, após ser internado às pressas por passar mal no fim de um show na Bélgica, na quarta-feira, 3, que faz parte de uma turnê do funkeiro pela Europa. O artista compartilhou todo o seu trauma por meio dos stories do Instagram com fotos e vídeos.

Em todos os momentos, ele aparece no leito do hospital, entre UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e quarto. Chorando, o cantor disse que pegou uma virose e que estava se apegando a Deus para sair bem da situação.

“Vim fazer uma turnê aqui na Bélgica, acabei pegando um bagulho... Estou tossindo muito. Ontem, eu estava muito mal, mas mesmo assim subi (no palco) porque sei que é importante para o pessoal que mora tão longe assim ver a gente. A criançada chorando... Subi por eles, mas não estava mais aguentando fazer mais shows”, explicou o dono do hit Felina e que participa do sucesso Tubarão Te Amo, logo depois de ser internado.

Mais tarde, MC Ryan SP voltou para os stories, chorando. “Confia mais em Deus, entendeu? Se apega muito em Deus porque quando você estiver assim ó (ele mostra o local onde está internado), é só sua família e Deus que vão estar do seu lado. Então vigia”, ressaltou.

E continuou: “Pensa: eu vim fazer uma turnê na Europa, vim trazer alegria para a rapaziada, fiz cinco shows. E do nada, fiquei internado na Bélgica, do outro lado do mundo, tendo que falar com os enfermeiros por Google tradutor. Peguei uma virose. Tenho que ficar aqui três dias. Só assim você consegue entender... É só você e sua fé”.

Depois, o cantor foi para o quarto e disse que estava dividindo o espaço com um paciente da Islândia. O funkeiro ainda contou que estava se sentindo melhor. “Esperando minha alta, me sentindo melhor, graças a Deus”, disse.

Já nesta quinta-feira, 4, bastante animado, MC Ryan SP deu a notícia para os seus seguidores de que tinha recebido alta médica. “Tropinha, estou tendo alta. Te amo, Jesus! Que top, que alegria! Estou de alta”, falou, sorridente.

