Mel Maia finaliza transição capilar e mostra resultado; veja como ficou

A transição capilar de Mel Maia começou há quase um ano. Em seu vídeo, a atriz contou que realizou o corte para um personagem que vai interpretar, mas que isso a ajudou a se livrar da química e assumir os fios naturais. “O corte é pra uma personagem dos anos 1990, mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição”, comentou a atriz.

Ainda no vídeo, que ganhou comentários elogiosos de amigos e seguidores dela, a atriz se mostrou feliz em se livrar da química e disse que se sente pronta para seu novo personagem. “Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos. Tô me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem.”