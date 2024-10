Fabiana Justus comenta ausência de doador de medula em discurso de agradecimento; entenda

No Instagram, a filha de Roberto Justus ainda recebe perguntas sobre a celebração. Nesta quarta-feira, 9, um seguidor questionou o motivo dela não ter incluído seu doador de medula óssea no seu discurso.

“O meu doador eu só vou poder conhecer com um ano e meio de transplante. Eu agradeço a Deus todos os dias por ele, e peço que Deus o proteja. No vídeo também falei dele, o quanto sou grata. E um dia, se Deus quiser, vou poder agradecê-lo pessoalmente. No discurso da festa eu agradeci às pessoas que estavam lá ouvindo”, explicou.