Mingau: Família publica carta aberta de agradecimento na internet: ‘Estamos conseguindo vencer’

A família do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, publicou uma carta aberta de agradecimento nesta sexta-feira, 8, por meio das redes sociais. Assinada por Dona Zica, Marcelo e Adriana Amaral, Isabella e Annamaria Aglio, a mensagem diz que os parentes atravessam “um momento muito difícil”, e pontuam que precisam de apoio, empatia e “respeito para superá-lo”.

O músico foi baleado na cabeça na madrugada de domingo, 3, em Paraty, na Costa Verde fluminense. No dia, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo na última segunda-feira, 4.

Mingau está internado no Hospital São Luiz, em São Paulo. Foto: REPRODUÇÃO YOUTUBE/THE NOITE

“Graças a Deus e à boa vontade de inúmeras pessoas que se mobilizaram para socorrer o Mingau desde o ocorrido em 2/9/2023, estamos conseguindo vencer”, diz a carta, que logo depois lista uma série de nomes que a família gostaria de agradecer, entre eles autoridades, instituições e a equipe médica de Mingau.

“Staff do Hospital São Luiz Itaim (Dr Daniel Favarão, diretor geral; Thiago Romano, coordenador da UTI neurológica, e demais médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de limpeza, seguranças, assessoria e colaboradores); Dr. Manuel Jacobsen, Prof. Dr. de Neurologia do Hospital das Clínicas de São Paulo e sua equipe, responsáveis pela cirurgia e acompanhamento pós-operatório; bancos de sangue de todo o Brasil.”

A nota ainda agradece à equipe do The Noite, programa no qual Mingau trabalha, e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. “Queremos ainda expressar nossa especial gratidão: amigos do The Noite; Patrícia Carpentieri; Reinaldo Cavalcante Moraes; Fabiana Lessa; Flávio e Sandra Decaroli; Dorotéia, Matheus e Vinicius Fragata; Fábio Yamamoto e família; Dr. Osvaldo Nico Gonçalves, Secretário Executivo de Segurança Pública do Estado SP; Capitão Guilherme Derrite, Secretário de Segurança Pública do Estado de SP; Dr Samir Lisak, Assessor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP; Dr Jefferson Galvez; Dr Ricardo Iglesio; Dr Rodrigo Nogueira; Júnior Aragaki; Caio Mancini; Suzi Poço; Bruno, de Paraty; e a galera de Trindade: José Carlos (Pousada Figueira), Patrícia Spada, Ruan e Felipe Cachaça. E também a quem está doando sangue e continua na torcida e orando pela recuperação do Mingau”, pontua a carta.

Ainda nesta sexta-feira, a filha do baixista, Isabella Aglio, reiterou em seus stories os agradecimentos. “Seguimos firmes e confiantes, com muita fé, e com a certeza de que em breve comemoraremos a vitória da restauração da vida do meu pai”. Ela também enviou um recado a Mingau e disse que os dois têm “muito a viver ainda”.

Filha de Mingau reforça agradecimentos nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram/@isaaglio

Na noite da última quarta-feira, o músico foi submetido a uma nova cirurgia na noite desta quarta-feira, 6. De acordo com boletim emitido na quinta, 7, pelo Hospital São Luiz do Itaim, Mingau passou por um procedimento de craniectomia descompressiva para controlar a pressão do crânio. A intervenção, indicada pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, durou cerca de duas horas e meia. “Seu estado de saúde permanece grave”, informou o boletim.