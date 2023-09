O baixista da banda Ultraje a Rigor e produtor musical, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido pelo apelido de Mingau, foi baleado na cabeça na madrugada deste domingo, 3, em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele foi encaminhando para o Hospital Hugo Miranda. Ao Estadão, a agente de shows da banda, Sammantha Donadel, confirmou que a equipe conseguiu um helicóptero com UTI móvel para levar o artista até São Paulo.

Mingau foi transferido para o Hospital São Luiz, na região da Vila Nova Conceição. O estado de saúde dele não foi divulgado. Segundo Sammantha, Mingau pode ter sido vítima de uma tentativa de assalto. “Ele não tem inimizade com ninguém, é amigo de todo mundo, é amado e querido por onde passa”, enfatizou.

Roger Rocha Moreira, vocalista do grupo, foi quem anunciou o acidente nas redes sociais. Ele usou o X, antigo Twitter, para pedir ajuda às 00h25, dizendo que o artista precisava de um neurocirurgião.

“Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado!”. Uma hora mais tarde, Moreira informou: “já conseguimos tudo de que precisávamos e Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado”, disse.

Até a última atualização desta reportagem não havia informações sobre o atual estado de saúde do baixista e o que aconteceu. Segundo o site da banda, Mingau faz aniversário neste domingo e completa 56 anos.

Mingau, baixista da banda Ultraje, é baleado na cabeça no Rio, segundo Roger Moreira. Foto: Reprodução/Instagram/@mingaultraje

Quem é Mingau?

Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão, em atividade até hoje.

Sua carreira, aliás, foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock. Aos sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989 deixou a banda e entrou no grupo Inocentes.

Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop. Na banda Ultraje a Rigor, por sua vez, emplacou diversos sucessos, como as canções Inútil, Ciúme e Nós vamos invadir sua praia.