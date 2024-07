Miss São Paulo: saiba quem levou a coroa na disputa

Entre as 32 participantes iniciais, Milla disputou a final com outras quatro finalistas: Tatiana Godoy, da cidade de Artur Nogueira, Karoline Morais, de Mauá, Isabelle de Souza, da Várzea Paulista, e Marjorie Rossi, de São Caetano do Sul. Marjorie ficou em segundo lugar na disputa.

A 68ª edição do concurso contou com a participação de Vitória Brodt, ganhadora do Miss Universe São Paulo de 2023, que passou a coroa para Milla. Vitória ficou em terceiro lugar na competição para o concurso nacional.