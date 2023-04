Morre Helena de Grammont, jornalista da Rede Globo que lutou contra o feminicídio após morte da irmã

Morreu nesta quinta-feira, 27, aos 74 anos, a jornalista Helena de Grammont. A notícia foi confirmada por Lili de Grammont, sobrinha de Helena, através das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Na publicação em que se despede da jornalista, a sobrinha destacou a contribuição de Helena ao feminismo, principalmente durante os anos 1980. Lili é filha de Eliane de Grammont, compositora vítima de feminicídio pelo marido, Lindomar Castilho.

Helena de Grammont lutou ativamente no combate ao feminicídio após o assassinato da irmã, Eliane de Grammont. Foto: Reprodução de story/Instagram/@lilidegrammont

Helena lutou ativamente contra o feminicídio após o crime. “Fez muito pelas mulheres do País. Brava. Linda. Exemplo. Cumpriu tudo e muito mais do que deveria. Mulher inspiradora”, escreveu Lili.

Conforme informações da Rede Globo, a jornalista atuou na emissora por mais de três décadas. Ela nasceu em Botucatu, interior de São Paulo, e deixa três filhos.

O velório ocorre nesta sexta, 28, no Jardim Avelino, em São Paulo, a partir das 11h. A cerimônia de cremação ocorre no mesmo dia, no bairro Vila Alpina, às 15h.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais