Museu Madame Tussauds retira estátua de cera de Kanye West após polêmicas

O museu Madame Tussauds, conhecido por exibir estátuas de cera de celebridades, tomou a decisão de retirar a figura de Kanye West de sua exposição em Londres, no Reino Unido.

A instituição é mais uma a tomar atitudes para se desassociar do rapper após ele ter feito comentários antissemitas e apoiando a supremacia branca.

Nesta semana, ele perdeu uma parceria milionária com a Adidas e teve produtos de sua linha retirados das lojas da Gap. A marca de luxo Balenciaga também rompeu o contrato com o artista.

“A figura de Ye foi retirada do andar de exibição do nosso arquivo”, disse um porta-voz do museu. “Cada pessoa ganha seu lugar no Madame Tussauds London e ouvimos nossos convidados e o público sobre quem eles esperam ver na atração.”

A estátua de cera de Kanye foi originalmente lançada pelo museu em 2015, juntamente com a de sua então esposa Kim Kardashian.

O rapper Kanye West coleciona polêmicas e perdeu parcerias com grandes marcas em decorrência de comentários preconceituosos. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Em outubro, em um desfile de sua marca, Yeezy, na Semana de Moda em Paris, West utilizou uma camiseta com os escritos “White Lives Matter” (“Vida Brancas Importam”).

A frase distorcia o slogan “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”), usado durante as manifestações de 2020 nos Estados Unidos após a morte de George Floyd.

Além disso, depois de ser criticado pelo rapper Diddy nas redes sociais, Kanye respondeu que usaria o artista “como exemplo para mostrar às pessoas judias que te disseram que ninguém poderia me ameaçar ou influenciar”. A fala foi denunciada e West teve as contas do Instagram e do Twitter suspensas.

O comportamento polêmico do músico rendeu consequências financeiras. Após ter o contrato de parceria rompido por diversas marcas, ele deixou lista de bilionários da revista Forbes.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais