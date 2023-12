Naiara Azevedo, cantora sertaneja e ex-BBB, registra boletim de ocorrência por violência doméstica

Naiara Azevedo, cantora sertaneja e ex-participante do Big Brother Brasil, registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica em Goiás. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do estado ao Estadão nesta quarta-feira, 30.

Segundo a polícia, a cantora foi prontamente atendida e o caso foi encaminhado à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem). Agora, o órgão lidera a investigação com base na Lei Maria da Penha.

Em nota, a assessoria de Naiara confirmou que a cantora esteve na delegacia, mas negou que ela tenha namorado. Por esse motivo, não se sabe quem é o autor do crime. Ainda conforme o comunicado, o caso corre em segredo de justiça.

Naiara Azevedo registra boletim de ocorrência por violência doméstica. Foto: Carlos Cardeal Jr/Globo/Divulgação

Após a confirmação da Polícia Civil, o Estadão novamente entrou em contato com a assessoria da artista para um novo pronunciamento, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Leia a nota enviada pela Polícia Civil de Goiás:

“A Polícia Civil de Goiás informa que registrou boletim de ocorrência relativo ao fato ocorrido com a cantora vítima, a qual foi prontamente atendida, e que a Deaem já está tomando todas as medidas de investigação em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha.”

Leia o comunicado da assessoria de Naiara Azevedo:

“A cantora Naiara Azevedo esteve na delegacia. Porém, não tem namorado. E o caso em questão está em segredo de justiça.”

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais