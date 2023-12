Naiara Azevedo acusou o ex-marido, Rafael Cabral, de agressão física e violência patrimonial. Nesta terça-feira, 4, depois da repercussão da notícia, a cantora usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs. Veja acima.

“Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que recebi até agora. Obrigada aos amigos que mandaram mensagem no pessoal, no celular, no WhatsApp e alguns directs também. E muito obrigada também a todos os meus fãs. Não tenho palavras para descrever todas as mensagens que li até agora”, disse a artista no Instagram.

Naiara ainda afirmou “estar com o coração em paz e livre” após expor o caso. “Livre mais do que nunca para ser feliz fazendo o que amo e eu amo estar com vocês”, comentou.

A cantora deu uma entrevista ao Fantástico no último domingo, 3, em que abordou as acusações de violência patrimonial, física e psicológica que tem feito ao seu ex-marido (foram casados até 2021) e ex-empresário, Rafael Cabral, que nega todas as acusações. Em vídeo divulgado pela Globo, ela comenta: “Sabe quanto que eu pegava por mês? Mil reais.”

Naiara Azevedo registra boletim de ocorrência por violência doméstica. Foto: Carlos Cardeal Jr/Globo/Divulgação

“E quando eu falava assim, preciso de um cartão, preciso de um dinheiro, sabe o que era falado pra mim? ‘Você quer dinheiro pra quê? Você tem tudo. As roupas que você usa o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa tá cheia. Mil reais não dá para você viver?’. Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada”, continuou.

A cantora destacou que os dois eram casados em comunhão parcial de bens. “Eu só quero o que é meu, eu trabalhei para ter. Não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou, sim, trabalhou pra caramba. E ele merece ter o direito dos 50% dele, e eu do meu. Eu só quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, dos meus sonhos, da minha luta”.

O Estadão tentou contato com Rafael Cabral para comentar as acusações, mas não teve resposta até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso envolvendo Naiara Azevedo

Na última quarta-feira, a cantora sertaneja, que também é conhecida por ter feito parte do BBB, registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica contra Rafael Cabral. Segundo a polícia, a cantora foi prontamente atendida e o caso foi encaminhado à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem).

Agora, o órgão lidera a investigação com base na Lei Maria da Penha. Em nota, a assessoria de Naiara confirmou que a cantora esteve na delegacia, mas negou que ela tenha namorado. Ainda conforme o comunicado, o caso corre em segredo de justiça.

Antes da defesa da sertaneja revelar a acusação de violência patrimonial, o site G1 noticiou que, no boletim de ocorrência, Naiara disse que temia por sua vida. Isso porque Rafael teria feito um seguro de vida no nome dela com um valor muito alto, tendo ele próprio. A Justiça de Goiás concedeu medida protetiva a Naiara Azevedo, com base na Lei Maria da Penha.

A cantora ainda também chegou a mostrar fotos com hematomas e cancelou um show que faria no Estado de Mato Grosso recentemente. Durante a semana, o Estadão entrou em contato com a defesa de Rafael Cabral para saber se ele iria se manifestar sobre as acusações, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

O que diz Rafael Cabral?

O ex-marido de Naiara Azevedo também foi entrevistado pelo Fantástico, e negou as acusações de violência patrimonial, física e psicológica: “Isso não tem procedência. Cometi erros no meu casamento, como traições, fui errado nesse ponto, pedi perdão a ela”. “Não entendi essa denúncia, essa narrativa. Fui pego de surpresa com tudo isso. Estou decepcionado com o ocorrido. Sempre me coloquei à disposição”.

Questionado sobre um vídeo em que agrediria Naiara, respondeu: “Eu desconheço essa agressão, não fiz isso”. Quando a repórter comenta que o som parece o de um tapa, justifica: “Não, não, não. Fui pegar o celular dela, porque ela estava filmando e eu não entendi o porquê daquilo”.