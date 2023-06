Neymar e Bruna Biancardi anunciam sexo do bebê; assista ao momento

Neymar e sua namorada, Bruna Biancardi, anunciaram que serão pais de uma menina durante chá de revelação do sexo do bebê neste sábado, 24, numa mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Neymar, Davi Lucca e Bruna Biancardi no chá de revelação do sexo da filha de Neymar Foto: Instagram/@neymarjr

“Estávamos tão ansiosos por esse momento... Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha! Você é o nosso maior presente!”, escreveram Bruna e Neymar no Instagram. Eles também postaram um vídeo do momento do anúncio.

O sexo do bebê foi revelado num momento em que Davi Lucca, o outro filho de Neymar, de 11 anos de idade, apertou um botão que liberou uma ‘explosão’ com fitinhas de cor rosa na cerimônia. Assista abaixo.

Neymar pediu perdão após traição

Ao longo da última semana, em meio a rumores de traição, Neymar pediu desculpas publicamente à namorada: “Já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária. Se um assundo privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você”.

Continua após a publicidade

A polêmica fez com que Neymar perdesse seguidores, enquanto Bruna Biancardi conquistou quase meio milhão em curto período de tempo.