Nicolas Cage teme uso de inteligência artificial em filmes: ‘O que vão fazer com meu corpo?’

“Onde a verdade dos artistas vai parar? Ela vai ser substituída? Ela vai ser transfigurada? Quero dizer, o que vão fazer com meu corpo e meu rosto quando eu estiver morto? Não quero que façam nada!”, disse, em entrevista à revista New Yorker publicada nesta quinta, 8.

O ator conta que estava se preparando para um novo filme. Nas produções, já são realizados escaneamentos de corpo. “Colocaram minha imagem em um computador para combinar a cor dos meus olhos, eu acho”, explicou. Depois, disse temer o que podem fazer com o uso da imagem. “Vão roubar meu corpo e fazer o que quiserem com ele via inteligência artificial... Deus, espero que não seja IA. Estou com medo disso. Tenho falado muito sobre isso”, disse.