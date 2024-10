Nicole Bahls presenteia patos e gansos com casa própria; veja vídeo

São seis pequenos abrigos com arquitetura semelhante à de uma casinha. “Eu preparei um presente megaespecial para meus patinhos e gansinhos”, disse ela. A modelo explica que a família dos bichos tem aumentado, exigindo mais espaço. “Acho que eles amaram o novo lar. Agora [eles] têm espaço de sobra para nadar e tem a casinha deles”.

No sítio, Nicole também tem galinhas, vacas e cabras. Todos os ‘pets’ foram batizados com nomes de famosos, como Grazi Massafera, Anitta e Zé Vaqueiro. “As casinhas são um pouquinho maiores do que as das galinhas, porque galinhas são menores, e mais baixas, porque pato não sobe escada”, explicou. Ela havia mostrado o galinheiro pronto anteriormente. Clique aqui para ver.