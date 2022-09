Paloma Duarte descobre endometriose: ‘Tem dias que é muito difícil lidar com o diagnóstico’

A atriz Paloma Duarte dividiu com seus seguidores no Instagram que recebeu o diagnóstico de endometriose. Na postagem, ela brinca que agora também faz parte das famosas que têm a doença. “Gente fiquei trend, estou com endometriose”, disse ela se referindo a figuras como Anitta e Larissa Manoela, que também compartilharam com seus fãs que são portadoras da complicação.

“Tem dias que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dias que acordo e choro. Meu caso é cirúrgico e apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas”, confessou ela.

“São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença! Eu demorei muito a perceber os sintomas e levar a sério. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância”, disse Paloma.

A atriz ainda aconselhou que as mulheres não deixem de consultar o médico nem perceber os primeiros sinais da doença. “Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível, o que me ajuda é isso: beijo e carinho”, escreveu na legenda da foto que está sendo beijada pelo marido, Bruno Ferrari e pelo filho, Antônio.

O que é a endometriose?

A endometriose ocorre quando células do endométrio, o tecido que reveste o útero, que deveriam ser expelidas durante a menstruação se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, provocando o crescimento do tecido endometrial fora do útero. O ultrassom pélvico e transvaginal e a ressonância magnética são os principais métodos por imagem para detecção da endometriose.

As pacientes relatam cólicas fortes, alterações intestinais na menstruação, dores durante a relação sexual e problemas para engravidar. Além da dor física, há também o fator emocional, porque muitas vezes as mulheres não têm seus sintomas reconhecidos pelos médicos ou pelos parceiros.