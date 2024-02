Preta Gil rebate críticas à cicatrizes ao postar postar foto de bíquini: ‘Não tenho vergonha’

Preta Gil rebateu uma seguidora que criticou suas cicatrizes em uma publicação no Instagram. Na foto, a cantora estava de biquíni, curtindo o carnaval.

Preta Gil rebate críticas às suas cicatrizes. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Blogueirinha

PUBLICIDADE A artista expôs o comentário da internauta em seus stories. “Não tem necessidade de ficar mostrando isso. Coloca um maiô”, disse. Em resposta, Preta se defendeu: “Eu não vou me esconder, amor. Então fica quieta. Agora, falando sério: eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. [...] Eu vou viver, eu vou ter essa cicatriz para o resto da vida. Vou parar de postar foto de biquíni? Não tem condição”.

A cantora ainda disse que é uma sobrevivente e que as marcas criticadas pela usuária do Instagram são um símbolo da sua luta contra o câncer.

Ela também compartilhou um comentário positivo. “Você é inspiração para milhares de mulheres”, disse uma seguidora. “Agora compartilhei um comentário que me importa”, rebateu a filha de Gilberto Gil.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino no início do ano passado. Após uma cirurgia para reconstrução de parte do trato intestinal e tratamento oncológico, a doença entrou em remissão.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais