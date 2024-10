Cid Moreira, jornalista e apresentador que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, também foi campeão de vendas por emprestar sua voz a uma coleção de audiobooks da Bíblia. Lançada em 2001, a coleção de CDs com a narração de Cid Moreira vendeu mais de 33 milhões de exemplares.

Em 2001, Cid Moreira emprestou sua voz marcante para uma gravação da Bíblia que vendeu mais de 30 milhões de exemplares Foto: Carlos Chicarino

Qual era a religião de Cid Moreira?

O jornalista e lendário apresentador do Jornal Nacional falou algumas vezes sobre sua fé, e se declarava cristão. Em 2009, ele foi batizado no rio Jordão, juntamente com a mulher, Fátima Sampaio, e comentou à revista Caras: “Sempre me perguntam sobre minha orientação religiosa. Tento ser cristão. Por mais que qualquer um se empenhe, ninguém segue à risca tudo o que Jesus pregou”.

Em 2023, quando tinha 96 anos, Cid Moreira comentou o projeto da Bíblia, feito quando tinha 72 anos, em uma publicação no Instagram: “Muita gente não acreditava que eu concluiria. E estou aqui, no caminho dos 97″. Diversas gravações de passagens bíblicas feitas pelo jornalista estão disponíveis no Spotify.

A causa da morte de Cid Moreira foi falência múltipla de órgãos após quadro de pneumonia. Ele tinha 97 anos e estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis.