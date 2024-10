Cid Moreira: Quem são os filhos do apresentador? Relembre polêmica e afastamento

Jornalista Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira, 3, por falência múltipla de órgãos Foto: J. F. Diório/Estadão

O jornalista e apresentador Cid Moreira morreu na manhã de quinta-feira, 3, aos 97 anos. Um dos rostos - e vozes - mais conhecidos da televisão brasileira, ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e sua morte se deu em decorrência de falência múltipla de órgãos após quadro de pneumonia.

Além da mulher, Fátima, o jornalista deixa também dois filhos: o comerciante Rodrigo Moreira, fruto do casamento de Cid com Olga Verônica Radenzev, e o profissional de beleza Roger Moreira, adotado pelo apresentador. A relação entre eles, no entanto, não era boa. Tanto Rodrigo quanto Roger chegaram a entrar na justiça contra o pai.

PUBLICIDADE A relação de Cid com os filhos sempre foi conturbada. O jornalista teve uma relação afastada de Rodrigo desde sua separação de Olga, encontrando-o poucas vezes enquanto ele crescia. Já Roger, adotado pelo apresentador aos 20 anos, revelou ter sido deserdado pelo pai adotivo após se assumir homossexual. O primeiro processo de Rodrigo contra Cid começou em 2006, quando o comerciante entrou na Justiça pedindo R$1 milhão por abandono afetivo do pai. Ele perdeu a ação e não tentou mais se reaproximar do ex-âncora do Jornal Nacional.

Já Roger entrou na Justiça contra o pai por homofobia, abandono afetivo e evasão escolar, afirmando que Cid o teria incentivado a deixar os estudos.

Em 2021, os dois filhos do apresentador entraram com um processo na Justiça que pedia a interdição de Cid Moreira e a prisão de Fátima Moreira, alegando que a madrasta teria transferido cerca de R$ 40 milhões do marido para a própria conta e de parentes, além de ter vendido diversos imóveis do cônjuge e supostamente mantê-lo em cárcere privado. Tanto Cid quanto Fátima negaram as acusações. Roger e Rodrigo perderam os processos.

Além de Rodrigo e Roger, Cid também foi pai de Jaciara Moreira, que morreu em 2020, vítima de um enfisema pulmonar.