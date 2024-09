‘Que Xou da Xuxa é esse?’: Fã encontra Xuxa no Rock in Rio e recria meme; veja vídeo do momento

“Que Xou da Xuxa é esse?”, questionou a fã, agora também no Rock in Rio 2024. O meme que ganhou a internet nos últimos dias foi recriado no festival na sexta, 20, quando Patrícia Veloso, hoje com 47 anos, conheceu a eterna rainha dos baixinhos. A cena de Patrícia, então criança, indignada por ter ficado para fora de um show de Xuxa Meneghel em 1988 veio à tona com a série documental Pra Sempre Paquitas, do Globoplay.

"Que Xou da Xuxa é esse?" - Fã encontra Xuxa no Rock in Rio após meme de série das Paquitas viralizar nas redes sociais. Foto: Reprodução via Globoplay/Reprodução de vídeo @xuxameneghel via Instagram

Graças à fama recém-conquistada no mundo virtual, Patrícia foi convidada para encontrar a cantora e apresentadora na Cidade do Rock. Em vídeo publicado no Instagram, Patrícia aparece emocionada, grita e abraça a ídola. "Você chegou a conseguir entrar naquele dia?", pergunta Xuxa para a fã, que nega. "Consegui, gente!", comemora Patrícia, aos pulos, por realizar um sonho antigo. Abraçada com a cantora, repetiu: "Que Xou da Xuxa é esse, hein?". Confira:

Foi a primeira vez que Xuxa se apresentou no festival, cerca de 40 anos após o início de sua carreira, em uma ação do banco Itaú, realizada no espaço de ativação da marca patrocinadora do evento. Ela cantou depois que Katy Perry deixou o Palco Mundo, atraindo uma multidão.

Entenda o meme

A imagem que mostra a pequena Patrícia chateada por não poder assistir ao show da rainha dos baixinhos veio à tona com a série documental do Globoplay, Pra Sempre Paquitas. Na cena, a criança chora ao lado de várias outras que também ficaram de fora do Xou da Xuxa, atração que aconteceu entre 1986 e 1992.

A gravação da TV Globo registrava a comemoração dos dois anos do programa, em 1988. Várias pessoas não conseguiram entrar, causando a comoção. “Eu cheguei aqui 3h da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?”, gritava Patrícia, enquanto era aplaudida.

Hoje com 47 anos, ela usou o TikTok para assumir a identidade da ‘baixinha’ assim que o vídeo viralizou. “Essa sou eu... Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir no programa dela e conseguir um abraço”, disse. Patrícia é professora e conta que tinha nove anos na época.