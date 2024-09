Cyndi Lauper posta vídeo que Xuxa gravou para ela de roupão e com Doralice

Xuxa pede para conhecer Cyndi Lauper Foto: @xuxameneghel via Instagram

Nesta sexta-feira, 20, depois de ser confirmada como atração no Rock in Rio, Xuxa gravou um vídeo em seus stories do Instagram pedindo para se encontrar com Cindy Lauper, que se apresentou no festival agora pela noite.

PUBLICIDADE No Instagram, a Rainha dos Baixinhos diz ser muito fã da cantora. Enquanto segura a cachorra Doralice, a artista se expressa em inglês como admira a dona do hit Time After Time: “Oi, Cyndi! Eu sou a Xuxa e eu queria dizer que sou uma grande fã sua. Queria dizer que realmente gostaria de te dar um beijo no Rio, te dar um abraço e dizer que eu realmente te amo”, falou. Pouco depois, a cantora norte-americana repostou o momento em sua conta. Xuxa vai se apresentar no Pavilhão Itaú, logo após a apresentação de Katy Perry, headliner do Palco Mundo. A previsão é que o show da Xuxa comece por volta da 1h45 deste sábado, 21.

Para o quinto dia do festival, que foi intitulado como Dia Delas, o line-up era todo feminino, com Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor e Katy Perry, entre outras.