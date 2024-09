Na sexta, a cantora deixou de lado o título de “diva incompreendida” ou “diva do Natal” e fez um show que fez jus ao seu indiscutível talento artístico. Não cantou All I Want For Christmas Is You - canção esperada pelos mais novos, acostumados a ver a artista em TikToks natalinos -, e fez um setlist que soou como uma explicação para o motivo de ostentar recordes na carreira.

O público que se reuniu para ver o show era, em sua maioria, composto por aqueles que viram a diva no auge dos anos 1990. Mariah trouxe para o Brasil a turnê The Celebration of Mimi, que comemora os 20 anos do álbum The Emancipation of Mimi e teve início com uma residência em Las Vegas.