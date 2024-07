Quem é a Ex- Globo diz que foi demitida por ser ‘bonita demais’

Janaina Xavier afirma que grupo Globo busca por apresentadoras mais "cheinhas' e foi demitida por ser 'bonita demais' Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Janaína Xavier acredita ter sido demitida do canal SporTV por ser “bonita demais” e que o grupo Globo estava em busca de “outros padrões”, como mulheres negras e “cheinhas.”

PUBLICIDADE “Na pressa de mostrar a diversidade quando a questão é contratar uma mulher ou um homem, eles vão na mulher. Uma mulher preta ou branca, vão na preta. Ela é cheinha e fora dos padrões, a outra é muito bonita, perua… Vamos na primeira”, disse. Ela acrescentou que começou a se sentir deixada de canto pela aparência.

“Estava me sentindo tratada como ‘você é muito bonita para estar aqui’ e, aí, tinha aquela coisa de inserir a menina mais ‘cheinha’. Cada um vê beleza uma forma, gente. Não estou dizendo que a mais cheia não é bonita. Longe disso. Estou falando na visão deles”, afirmou em entrevista ao podcast Benja Me Mucho.

Quem é Janaina Xavier

Janaina foi demitida após 23 anos de contrato com o Grupo Globo. Desde 2018, estava à frente de programas exibidos pelo SporTV. A primeira experiência no grupo foi em 1999, quando disputou uma vaga na previsão do tempo na RPC, afiliada da emissora no Paraná.

Na época, afirmou em entrevista ao UOL ter perdido a vaga por ter sido considerada “vesga”. A chefia, então, a escalou como repórter esportiva no Paraná.

O desgaste com a emissora teria começado no retorno de uma licença-maternidade, aos 43 anos, quando percebeu que o perfil das novas contratações havia mudado.

Ao podcast, afirmou que foi substituída pela colega Mariana Fontes. “Sofri e fiquei magoada mais com pessoas do canal do que com a própria empresa. Senti pesado. Depois que fui demitida, as pessoas sumiram”, desabafou na entrevista.

Apresentadora não se arrepende de fala

Em entrevista ao F5 nesta quinta, 18, Janaina diz não ter se arrependido de justificar a demissão por ser “bonita demais”. Lamento a alienação das pessoas que assistem a cortes e criticam sem ouvir o todo, e o pior disso são os que se dizem jornalistas e publicam manchetes mentirosas e irresponsáveis”, diz.