Quem é Ananda, cantora que foi alvo de comentários racistas de Ana Paula Minerato?

Ananda, vocalista do 'Melanina Carioca' Foto: @anandacantora via Instagram

A cantora Ananda, de 26 anos, foi alvo de comentários racistas de Ana Paula Minerato, durante uma conversa com KT Gomez. O áudio vazou na segunda-feira, 25.

PUBLICIDADE Ananda é vocalista do grupo Melanina Carioca, que lançou a música Melanina em homenagem ao Dia da Consciência Negra em 20 de novembro. Fernanda Lins, nome verdadeiro da cantora, é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além de ser vocalista do grupo, Ananda também compartilha conteúdos de beleza e estilo de vida nas redes sociais.

Na carreira solo, esteve por trás da música Quero Que Tu Vá, lançada em 2018, que ganhou o Certificado de Platina (80 mil unidades vendidas entre streamings e downloads oficiais). No YouTube, o clipe possui cerca de 95 milhões de visualizações.

O Melanina Carioca também conta com os integrantes Wic Tavares e Martin, além de Lucas Pizane e Raquele, que são ex-BBBs.

Publicidade

Melanina Carioca se pronuncia contra comentários racistas

Nas redes sociais, o grupo se pronunciou contra os atos de racismo supostamente cometidos por Ana Paula Minerato: “Viemos a público manifestar nosso mais profundo repúdio a um ato de racismo sofrido por nossa integrante Ananda, que foi alvo de falas absolutamente inaceitáveis proferidas pela ex-panicat Ana Paula Minerato, que vazaram nas redes sociais”.

“Nesse áudio, palavras de ódio e intolerância são dirigidas a Ananda, em episódio de discriminação que é, infelizmente, apenas um reflexo de uma realidade cruel enfrentada por muitas pessoas negras todos os dias”, continuou.

“É fundamental que, como sociedade, continuemos a combater o racismo em todas as suas formas, com união e coragem”, disse o pronunciamento do grupo, por fim.

O que aconteceu

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.

O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali um pai ou mãe veio da África”, disse também.

Publicidade

Após o episódio, Ana Paula foi desligada de seu programa de rádio da Band e demitida da Gaviões da Fiel, escola de samba onde era musa de carnaval.

O Estadão tentou contato com Ana Paula Minerato, mas não teve retorno.