Quem é Cíntia Chagas, influenciadora antifeminista que denunciou ex-marido por violência doméstica?

Famosa por seus métodos de ensino, vídeos em que dá dicas de “etiqueta” e por ter defendido a submissão feminina ao homem, a influenciadora Cíntia Chagas ganhou os noticiários por ter registrado um boletim de ocorrência contra o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP).

A influenciadora Cíntia Chagas chegou a defender a submissão das mulheres aos homens antes de denunciar ex-marido de agressões. Foto: @CintiaChagass via Youtube

Quem é Cíntia Chagas?

A influenciadora ficou famosa nas redes por conta de seus métodos de ensino. Mineira, nascida em Belo Horizonte, ela é formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e, por conta de sua forma de dar aulas, ganhou o título de "educadora mais divertida do País". Autora de dois livros: "Sou Péssimo em Português" e "Um Relacionamento Sem Erros de Português, a professora possui mais de sete milhões de seguidores no Instagram e TikTok, onde também dá dicas de etiqueta. Além disso, ela acumula centenas de alunos em seus cursos virtuais e cerca de meio milhão de inscritos no YouTube. Na plataforma, ela dá dicas de ortografia, além de realizar entrevistas.

A influenciadora “furou a bolha” quando polemizou ao dizer que a mulher precisa se submeter ao homem. “Uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele”, disse Cíntia durante uma conversa mediada pela OAB. “Ainda que você (mulher) ganhe mais do que ele (marido), você sempre será mais submissa. Há situações em que você deverá pedir, sim, permissão a ele e ele, por sua vez, será mais doce”, comentou.

O que aconteceu

Recentemente, o nome dela voltou a ser notícia depois que, em 4 de setembro, Cíntia registrou um boletim de ocorrência acusando o ex-marido de violência psicológica e ameaça. Ela relatou que estava em um relacionamento abusivo, que sofria com ciúmes, possessividade e controle do deputado estadual do PL.