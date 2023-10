Saiba quem é Gustavo Diament, marido de Ana Paula Padrão, que sofreu assalto e está internado

A apresentadora Ana Paula Padrão compartilhou que o marido, Gustavo Diament, está internado após sofrer um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, neste domingo, 22. Segundo a jornalista, ele teve diversas fraturas ao cair em uma vala de 7 metros, mas passa bem.

Gustavo é executivo e possui um cargo de liderança na Petlove, companhia voltada a produtos para animais de estimação, desde 2020. Ele também tem passagens por empresas como Spotify, Claro e Unilever.

Gustavo Diament foi internado após sofrer um assalto na Rodovia Presidente Dutra no domingo, 22. Foto: @anapaulapadraooficial via Instagram

Ele e Ana Paula estão juntos há 8 anos. A jornalista não tem filhos, mas Gustavo é pai de Nina, fruto de outro relacionamento. Eles também são tutores de um cachorro, Mané.

A apresentadora costuma compartilhar declarações ao marido em postagens no Instagram. Em julho, ela homenageou Gustavo pelo aniversário do executivo. “Eu te disse, no primeiro dia, que você era um sol. Hoje é o meu sol, meu nerd preferido, o magrelo mais apaixonado por comida que já conheci, o solitário da motocicleta que ganha o mundo com o sorriso mais lindo que existe, meu amor”, escreveu.

Entenda o caso

Ana Paula Padrão fez uma postagem nesta segunda-feira, 23, contando que Gustavo Diament está internado após sofrer um assalto. Os dois haviam passado um final de semana na Serra da Mantiqueira. Na volta, o executivo foi abordado por dois criminosos e teve sua moto roubada.

“Parece que houve uma perseguição e, entre uma pista da Dutra e outra, em um determinado trecho, tem uma vala de sete metros de profundidade e ele caiu nessa vala (...) Ele tem as duas escápulas quebradas em vários lugares, uma vértebra no meio da coluna fraturada, uma outra vértebra na base da coluna fraturada e quebrou a bacia. Até agora são os achados, tem outros exames para fazer”, disse.

Apesar dos ferimentos, Ana Paula afirma que não será necessária uma cirurgia. “O pior já passou. Ficarei mais ausente por aqui acompanhando a recuperação dele, mas mando mais notícias em breve”, concluiu.