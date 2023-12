Max Verstappen passou o Natal no Brasil na companhia da namorada, Kelly Piquet. As celebrações foram registradas nas redes sociais, revelando momentos descontraídos do tricampeão de Fórmula 1 na mansão da família em Brasília.

O holandês, ao lado de toda a família, posou para fotos e selfies. Com Kelly, Verstappen tirou uma foto ao lado da árvore de Natal, rodeada de presentes. Mas quem é a namorada do piloto?

Max Verstappen e namorada Kelly Piquet durante Natal. Foto: Instagram/@kellypiquet

Kelly Piquet é ninguém menos do que a filha de Nelson Piquet, ex-piloto e três vezes campeão mundial de F-1, e da modelo holandesa Sylvia Tamsma. Quando se tornou colunista da revista Marie Claire no Brasil, a herdeira escreveu uma carta de apresentação. Na nota, contou que nasceu na Alemanha e viveu na França até os 12 anos, quando se mudou para o Brasil.

Aos 15, Kelly voltou para a França por um ano e, em seguida, se mudou para a Inglaterra. Lá, estudou em um colégio interno, mas só terminou os estudos no Brasil, aos 17 anos.

Formada na escola, a filha de Nelson Piquet se mudou para os Estados Unidos, onde cursou Relações Internacionais, com foco em economia e ciências políticas, por seis anos. Como estagiou com moda na faculdade, seguiu carreira na área.

Kelly trabalhou como assistente de estilista na Vogue Latino-Americana — em dezembro de 2022, inclusive, foi capa da revista Vogue holandesa. Ela também trabalhou com assessoria de imprensa nos EUA.

A filha de Nelson Piquet voltou ao Brasil em 2013 e se especializou em marketing pela ESPM, em São Paulo. No ano seguinte, começou a cuidar das contas da Les Petits Joueurs, Dolce&Gabbana e Isolda. Na mesma época, virou colunista da revista Marie Claire Brasil.

Com quase 1,5 milhão de seguidores no Instagram, a herdeira assumiu o namoro com Max Verstappen em 2021. “O amor é o que faz o mundo girar”, escreveu ela na rede social. Inclusive, ao jornal suiço Blick, o piloto foi perguntado sobre quando ele e Kelly devem se casar.

“Não sei, o tempo dirá. No momento estou muito, muito feliz com Kelly, mas, pessoalmente, não tenho uma data definida para ficar de joelhos. Tudo isso deveria acontecer espontaneamente”, disse ele.

Kelly Piquet também é mãe de Penélope, nascida em Mônaco, em 2019, fruto de seu relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat. Ela também é irmã de Nelsinho, Geraldo e Pedro Piquet.