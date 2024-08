Além do setor de comunicação, Ratinho enfatizou que também é proprietário de um hotel, que ele identifica como sua principal fonte de renda. “Sou contratado do SBT, mas também contrato muitas pessoas. A pior coisa do mundo é ser empresário. Se eu pudesse voltar atrás, faria igual ao Faustão, teria 4 ou 5 funcionários e colocaria o dinheiro no banco,” desabafou.

Ratinho, que se destaca no agronegócio com 13 fazendas, comentou que sua motivação em gerar empregos é algo para além da necessidade, e envolve sua história de vida. “Eu vivi muito tempo desempregado e morava em uma cidade pequena, sem dinheiro e com um filho pequeno. Isso criou um trauma em mim de que eu precisava arrumar emprego, então vivo abrindo negócios para empregar pessoas. Mas dizer que preciso disso, não. Com uma fazenda minha, eu sobrevivo muito bem,” afirmou o apresentador.