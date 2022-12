Rita Ora nega boatos de que seria amante de Jay-Z citada por Beyoncé em ‘Lemonade’; entenda

Seis anos após o lançamento do álbum Lemonade, de Beyoncé, a cantora Rita Ora negou os rumores de que seria “Becky”, mulher citada pela cantora na faixa Sorry.

Na música, a artista norte-americana canta: “Saindo escondido pela porta de trás. Ele só me quer quando não estou lá. É melhor ele ligar para a Becky do cabelo bom”.

A letra fez com que muitos fãs associassem a canção com uma possível traição de Jay-Z, rapper com quem ela é casada desde 2008.

Pouco tempo depois do lançamento do disco, Rita publicou uma imagem em que vestia um sutiã estampado com limões - Lemonade, em português, significa limonada - e um colar com um pingente com a letra J.

Rapidamente, os fãs associaram as duas informações e começaram os boatos de que a britânica poderia ser Becky, a suposta amante de Jay-Z.

A cantora Rita Ora, que foi acusada de ser amante de Jay-Z. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

No entanto, em uma entrevista para o podcast do jornalista Louis Theroux, da BCC, Rita falou pela primeira vez sobre as informações e afirmou que tudo teria sido apenas uma coincidência.

“Foi literalmente uma coincidência. Eu nem pensei nisso, eu juro. E não era um J, era um R. Eles viraram e então parecia um J”, disse sobre o colar que usava na imagem.

Já em relação ao sutiã com limões, ela explicou: “Não, não tinha nada [a ver com isso]. Esse foi o meu próprio design com uma empresa de roupas íntimas chamada Tezenis, com a qual eu estava trabalhando”.

Durante a conversa com Theroux, a cantora ainda desabafou sobre os julgamentos precipitados. “É interessante porque sinto que todos estão muito interessados na minha vida pessoal, como se todo o resto não valesse a pena”, falou.

Ouça a faixa Sorry, na qual Beyoncé menciona “Becky”: