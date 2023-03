Rosalía tem crescimento de 155% na Deezer após show no Lollapalooza

A cantora Rosalía cresceu em 155% na plataforma de streaming Deezer após o seu show no Lollapalooza Brasil 2023, que ocorreu no último domingo, 27.

De acordo com dados da empresa, os principais ouvintes brasileiros da artista espanhola têm entre 26 e 35 anos, formando 48,98% dos consumidores.

Além disso, pessoas de todo o País já consumiram as músicas da cantora na plataforma, mas a maior parte dos ouvintes vêm de quatro cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

A apresentação de Rosalía no Lollapalooza foi marcada por coreografias elaboradas e pela interação com a plateia. A cantora optou por controlar a transmissão, e investiu em câmeras na vertical para aproximar o público de casa.

A artista já havia passado pelo Brasil em agosto de 2022, quando fez uma apresentação única no Espaço Unimed, o antigo Espaço das Américas, em São Paulo.

Ela ganhou popularidade no País com o disco El Mal Querer, de 2018, e consolidou o sucesso mundial com Motomami, lançado em 2022 e vencedor da categoria “Álbum do Ano” no Grammy Latino.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais