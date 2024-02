Saiba quem é a nova namorada de Duda Nagle, ex de Sabrina Sato

No último sábado, 11, Duda Nagle, conhecido por seu trabalho na televisão e cinema, e ex-marido de Sabrina Sato, apresentou ao público sua nova namorada, Michele Balsamão Morais, através de fotos em suas redes sociais. Este é o primeiro relacionamento que Nagle torna público desde a separação com Sabrina Sato em março de 2023, após sete anos de união, do qual resultou a filha Zoe, e que parece já contar com a aprovação da família, uma vez que Leda Nagle, mãe de Duda, já segue Michele nas redes sociais.

Duda Nagle e Michele Balsamão Morais Foto: @dudanagle via Instagra

Michele Balsamão, empresária e corretora de imóveis, tem se destacado tanto no cenário empresarial quanto nas redes sociais, onde soma mais de 34 mil seguidores. Ela é CEO de uma empresa focada em gestão de benefícios empresariais e também se dedica à comercialização de imóveis de luxo, área na qual compartilha diversos projetos de alto padrão em seu perfil.

Além de sua atuação no mercado imobiliário e empresarial, Michele se posiciona como uma ativa defensora dos direitos das mulheres. Ela é uma das responsáveis pelo projeto Justiceiras, uma iniciativa que oferece suporte multidisciplinar online para mulheres vítimas de violência. Sua atuação nesta área evidencia seu compromisso com a causa feminina, tema frequente em suas publicações no Instagram.

O estilo de vida saudável e a paixão por exercícios físicos também são partes integrantes da vida de Michele. Ela considera a atividade física não apenas como um meio de manter a forma, mas como uma jornada de superação e determinação pessoal. Sua dedicação ao fitness é uma constante em sua vida, algo que ela faz questão de compartilhar com seus seguidores.