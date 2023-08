Sasha faz bate e volta no Havaí e passeia com Bruna Marquezine; veja fotos

Para surpreender a atriz Bruna Marquezine em seu aniversário, Sasha Meneghel e João Figueiredo fizeram uma rápida viagem para o Havaí. Na última sexta-feira, 4, Sasha postou em suas redes sociais a reação de Bruna, que se emocionou ao ver a chegada dos amigos.

A atriz, que estava viajando para celebrar seus 28 anos, teve a companhia do casal para diversos passeios no final de semana, entre drinques na praia e dancinhas no elevador. Na volta, o trio ainda postou alguns vídeos divertidos no TikTok.

Bruna está prestes a estrelar um filme internacional, Besouro Azul, que será o primeiro longa da DC sobre um super-herói latino. No entanto, a artista não pode promover o filme devido à greve de atores em Hollywood.