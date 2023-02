Shakira X Piqué: Mãe de jogador tentou separar casal por diferença de idade e origem da cantora

A separação da cantora Shakira e o jogador Gerard Piqué continua sendo assunto na mídia. Poucos sabiam, porém, que os problemas no relacionamento do casal podem estar se arrastando há muito tempo e envolver, até mesmo, a mãe do jogador, Montserrat Bernabeu.

Recentemente, um vídeo, datado de janeiro de 2016, em que Montserrat aparece mandando a artista se calar viralizou nas redes sociais. As duas aparecem rindo na sequência, mas o registro foi suficiente para que o público desconfiasse de uma má relação entre Shakira e a ex-sogra.

Segundo a revista mexicana Quién, Montserrat já chegou, até mesmo, a tentar separar o casal. A publicação elencou todos os motivos revelados pelo jornalista Víctor Gayarre na revista colombiana Semana.

Um dos principais motivos, conforme Gayarre, seria a diferença de idade dos dois. Shakira é dez anos mais velha que o jogador. Eles se conheceram quando Piqué tinha 22 anos e a artista, 32, o que teria desagradado a ex-sogra.

Além disso, Montserrat se incomodava com o sucesso de Shakira, pensando que ela poderia “ofuscar” o atleta. O fato de a cantora não ser catalã, mas colombiana, também se tornou um problema para a mulher.

“Piqué era visto como um homem jovem, bonito e milionário. [...] Seu avô, Amador Bernabéu, faz parte da história do Barcelona Futebol Clube e seus pais pertencem à ‘próspera’ burguesia catalã, tão fechada na própria classe, que vê como ‘intruso’ qualquer um cuja origem e sobrenome desconhecem”, disse a Semana.

Após a separação, Shakira mandou construir um muro entre a sua casa e a da ex-sogra, vizinha do ex-casal. Fãs da cantora publicaram, nas redes sociais, um vídeo que mostrava que a artista também colocou uma boneca de bruxa voltada para a casa de Montserrat.

Segundo relatos, a cantora estava ouvindo a música Shakira BZRP Music Sessions 53 no último volume na ocasião. A canção traz diversas “indiretas” ao ex-marido e Shakira chega a citar a ex-sogra: “Você me fez ter a sogra como vizinha, com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal”.





