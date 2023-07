Stenio Garcia recebe alta de hospital após ser internado com quadro de septicemia

O ator Stenio Garcia, 91, recebeu alta do Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 7, após ser internado na última semana com um quadro de septicemia. A complicação consiste em uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

No último domingo, 2, o artista deu entrada no hospital com fortes dores nas pernas e no quadril. Stenio foi tratado com antibióticos passou por uma bateria de exames. Ao longo da semana, segundo a sua equipe médica, ele teve uma “significativa evolução clínica”.

Stenio Garcia recebe alta do hospital após cinco dias internado Foto: Fabio Motta/Estadão

Nesta quinta-feira, 6, Stenio Garcia publicou um video em suas redes sociais no qual atualizou o seu quadro de saúde. “Eu estou vivo e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção”, comentou.

O ator pontuou ainda que faria novos exames para pesquisar uma inflamação e avaliar as dores da cintura para baixo. Ele também iniciou um tratamento com cortisona.

Harmonização facial

Recentemente, o nome do ator e de sua mulher, Mari Saade, foram envolvidos em polêmicas em torno de uma harmonização facial realizada por Stênio.

O ator mostrou o resultado no programa Fofocalizando, no SBT. O caso abriu uma discussão sobre os limites do procedimento estético. Após a sua internação, a sua mulher, Marilene Saade, esclareceu que o procedimento feito pelo marido não influenciou na infecção.

Notícias falsas

Na última postagem nas redes sociais, o autor ainda ressaltou as falsas notícias sobre o seu estado de saúde. “A mídia é ávida de notícias, notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Deseja a saúde, eu pelo menos faço isso porque sei que tem a lei do retorno.”